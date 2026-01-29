Left Menu

Economic Resilience Through Strategic Indispensability and Swadeshi

The Economic Survey 2025-26 stresses India's need to build national capabilities amid a challenging global economy. It warns against reliance on global interdependence, advocates strategic indispensability, and highlights Swadeshi as crucial for resilience against geopolitical and economic turbulence.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 29-01-2026 17:45 IST | Created: 29-01-2026 17:45 IST
Economic Resilience Through Strategic Indispensability and Swadeshi
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • India

The Economic Survey 2025-26 emphasizes the urgent need for India to focus on creating lasting national capabilities in response to a global landscape marked by contentious economic relationships and geopolitical shifts.

Amid concerns over protectionism and the weaponization of trade assets, the survey suggests that India's strategy should pivot toward strategic indispensability and bolster economic sovereignty.

Highlighting the rise of ultra-nationalism and inward-facing policies worldwide, the survey calls for implementing Swadeshi to ensure production continuity against international uncertainties, while urging efficient integration with global markets.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
PM Modi at NCC Rally: Youth Are India’s Strength, Values and Global Advantage

PM Modi at NCC Rally: Youth Are India’s Strength, Values and Global Advantag...

 India
2
Sahaja Yamalapalli: India's Tennis Prodigy Ready for Mumbai Open

Sahaja Yamalapalli: India's Tennis Prodigy Ready for Mumbai Open

 India
3
India's recent eco performance exhibits macroeconomic stability and growth can be sustained even in turbulent global environment: Survey.

India's recent eco performance exhibits macroeconomic stability and growth c...

 India
4
Telangana's Phone Tapping Scandal: KCR Summoned for Questioning

Telangana's Phone Tapping Scandal: KCR Summoned for Questioning

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Big tech and AI drive subtle shift toward digital authoritarianism

Why AI hasn't yet delivered for urban transport

Banking audits get faster and sharper with artificial intelligence

AI-driven methods accelerate detection of pesticides in food systems

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026