Economic Resilience Through Strategic Indispensability and Swadeshi
The Economic Survey 2025-26 stresses India's need to build national capabilities amid a challenging global economy. It warns against reliance on global interdependence, advocates strategic indispensability, and highlights Swadeshi as crucial for resilience against geopolitical and economic turbulence.
The Economic Survey 2025-26 emphasizes the urgent need for India to focus on creating lasting national capabilities in response to a global landscape marked by contentious economic relationships and geopolitical shifts.
Amid concerns over protectionism and the weaponization of trade assets, the survey suggests that India's strategy should pivot toward strategic indispensability and bolster economic sovereignty.
Highlighting the rise of ultra-nationalism and inward-facing policies worldwide, the survey calls for implementing Swadeshi to ensure production continuity against international uncertainties, while urging efficient integration with global markets.
