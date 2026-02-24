Canada Approves Gulfstream Jets Amid Trade Tensions
Canadian regulators have approved the Gulfstream G700 and G800 business jets amidst trade tensions with the US. President Trump had threatened tariffs on Canadian planes if the approval wasn't granted. Transport Canada issued certification despite concerns from the US Federal Aviation Administration about deicing issues.
Canadian regulators have issued approvals for the latest Gulfstream G700 and G800 business jets. The certifications come amid looming trade tensions, highlighted by recent threats from President Donald Trump regarding tariffs on Canadian-built planes.
According to a Transport Canada database, the certification was confirmed on Monday, a week after older Gulfstream models received approval. Marie-Justine Torres, a spokeswoman for Canada's transport minister, announced the certification on Tuesday.
Trump previously warned of potential tariffs and decertification of Canadian aircraft, should Gulfstream jets not receive Canadian approval. The US Federal Aviation Administration had initially flagged concerns over deicing, which Gulfstream must address by year's end.
