Turbulence in the Sky: Canada's Jet Certification and Trump's Trade Threats

Transport Canada recently approved Gulfstream's G700 and G800 jets following threats from U.S. President Donald Trump, who criticized Canada's delay in certifying U.S.-made planes. While Canadian certification isn't essential for U.S.-certified jets, Trump's threats included imposing tariffs on Canadian aircraft. Experts emphasize separating politics from aviation safety.

Devdiscourse News Desk | Updated: 25-02-2026 00:15 IST | Created: 25-02-2026 00:15 IST
Transport Canada has granted certification to Gulfstream's large-cabin G700 and G800 jets despite recent threats from U.S. President Donald Trump, who questioned Canada's delay in approving these U.S.-made aircraft. Certified by the U.S. Federal Aviation Administration, these jets don't require additional Canadian certification for operation in the U.S.

President Trump's threats included the potential decertification of Bombardier's Global Express jets and imposing a 50% import tariff on all Canadian-manufactured aircraft. Aviation attorneys pointed out that Canadian buyers can circumvent the certification delays by purchasing and registering Gulfstream jets abroad.

Experts argue that aviation safety should remain free from political influence. Richard Aboulafia of AeroDynamic Advisory voiced concerns over mixing politics with safety issues. Meanwhile, Gulfstream expressed optimism about ongoing cooperation with both the U.S. FAA and Transport Canada.

