India-Canada Relations See Positive Shift: A New Dawn in Bilateral Ties
Ajay Bisaria, former Indian high commissioner to Canada, described the recent shift in India-Canada relations as a 'genuine de-escalation.' He highlights the mature handling of security issues, which were once a deal breaker. Canadian investments in India remain strong, signaling renewed economic relations.
- Country:
- India
In a promising development for India-Canada relations, former Indian high commissioner Ajay Bisaria hailed Canada's recent stance on transnational crimes as a 'genuine de-escalation.' This marks a significant turning point after years of strained ties over security concerns during Justin Trudeau's administration.
Bisaria emphasized a mature and strategic handling of security challenges, facilitating strengthened political and economic partnerships. He cited National Security Advisor Ajit Doval's visit to Canada as a strategic effort to manage security issues discreetly.
The revitalized relationship is bolstered by robust Canadian investments in India, exceeding USD 100 billion. Upcoming talks with Prime Minister Mark Carney could further enhance economic cooperation, particularly in sectors like uranium supply, mining, and AI.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
Mark Carney's Diplomatic Tour: Strengthening Indo-Canadian Ties
Canadian PM Mark Carney's Strategic Visit to India: A New Era in Bilateral Relations
Surge in Foreign Investment Bolsters India's Economic Growth
US Tariff Clarity and Chinese Investments: India's Dual Strategy for Economic Partnership
Mark Carney's Pipeline Diplomacy: A Keystone Revival?