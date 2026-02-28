Left Menu

India-Canada Relations See Positive Shift: A New Dawn in Bilateral Ties

Ajay Bisaria, former Indian high commissioner to Canada, described the recent shift in India-Canada relations as a 'genuine de-escalation.' He highlights the mature handling of security issues, which were once a deal breaker. Canadian investments in India remain strong, signaling renewed economic relations.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 28-02-2026 15:19 IST | Created: 28-02-2026 15:19 IST
India-Canada Relations See Positive Shift: A New Dawn in Bilateral Ties
Ajay Bisaria
  • Country:
  • India

In a promising development for India-Canada relations, former Indian high commissioner Ajay Bisaria hailed Canada's recent stance on transnational crimes as a 'genuine de-escalation.' This marks a significant turning point after years of strained ties over security concerns during Justin Trudeau's administration.

Bisaria emphasized a mature and strategic handling of security challenges, facilitating strengthened political and economic partnerships. He cited National Security Advisor Ajit Doval's visit to Canada as a strategic effort to manage security issues discreetly.

The revitalized relationship is bolstered by robust Canadian investments in India, exceeding USD 100 billion. Upcoming talks with Prime Minister Mark Carney could further enhance economic cooperation, particularly in sectors like uranium supply, mining, and AI.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Mastermind and Associate Foiled in Armed Robbery and Murder Case in Haryana

Mastermind and Associate Foiled in Armed Robbery and Murder Case in Haryana

 India
2
Jammu & Kashmir's Ranji Triumph: A Historic Moment of Unity and Pride

Jammu & Kashmir's Ranji Triumph: A Historic Moment of Unity and Pride

 Global
3
Congress Blasts Delhi Government Over Deteriorating Air Quality

Congress Blasts Delhi Government Over Deteriorating Air Quality

 India
4
Delhi's Drains Get a Pre-Monsoon Makeover: A Push Against Waterlogging

Delhi's Drains Get a Pre-Monsoon Makeover: A Push Against Waterlogging

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Capitalist incentives could push AI toward catastrophic outcomes

AI becomes academic lifeline for remote university students

Is perceived usefulness the real reason students adopt AI chatbots?

Innovation or inequality?: The social cost of sidewalk robots

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026