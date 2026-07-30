Bombardier's Big Decision: New Canadian Site for Special Mission Aircraft

Bombardier plans to choose a Canadian location by late 2026 or early next year to outfit private jets as special mission aircraft, in partnership with Saab. This initiative is part of Canada's strategy to decrease reliance on U.S. defense companies by acquiring Saab's GlobalEye surveillance planes.

Devdiscourse News Desk | Updated: 30-07-2026 23:00 IST | Created: 30-07-2026 23:00 IST
Bombardier's Big Decision: New Canadian Site for Special Mission Aircraft
  • Country:
  • Canada

Bombardier is set to finalize a Canadian location for outfitting private jets as special mission aircraft by late 2026 or early 2027. The decision aims to enhance collaboration with Sweden's Saab.

In a strategic move to lessen dependency on U.S. defense firms, the Canadian government plans to purchase early warning planes from Saab. NATO has also announced a $4.5 billion initiative to acquire 10 Saab GlobalEye surveillance jets, which employ Bombardier's Global jets.

Eric Martel, Bombardier's CEO, indicated that the new site in Canada would replicate their operations in Wichita, Kansas, where workers convert aircraft for special missions. This effort would begin with GlobalEye aircraft, transforming them with essential wiring and equipment, and may expand to other missions in the future.

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