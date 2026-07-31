IMF completes Egypt reviews, unlocks $1.8 billion
The International Monetary Fund has completed reviews of facilities for Egypt, granting the country access to approximately $1.8 billion in funding.
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- Egypt
The International Monetary Fund said on Thursday it completed reviews of some facilities for Egypt, giving the country access to about $1.8 billion.
(Reporting by Natalia Bueno Rebolledo in Mexico City; Editing by Christian Schmollinger)
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