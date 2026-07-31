IMF completes Egypt reviews, unlocks $1.8 billion

The International Monetary Fund has completed reviews of facilities for Egypt, granting the country access to approximately $1.8 billion in funding.

Reuters | Updated: 31-07-2026 05:46 IST | Created: 31-07-2026 05:46 IST
IMF completes Egypt reviews, unlocks $1.8 billion
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​The ‌International ​Monetary ‌Fund said on Thursday ‌it completed ‌reviews of ⁠some ​facilities ⁠for Egypt, giving ⁠the country ​access to ⁠about $1.8 ⁠billion.

(Reporting ​by Natalia ⁠Bueno Rebolledo ⁠in ⁠Mexico City; ‌Editing by ‌Christian ​Schmollinger)

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