IIM Calcutta and Emeritus Launch Transformative CFO Programme

IIM Calcutta, ranked first by BT-MDRA in 2024, has launched a 9-month Chief Financial Officer Programme in collaboration with Emeritus. This programme aims to equip financial leaders with strategic skills to drive innovation and manage cross-functional priorities. It's designed for emerging CFOs and senior professionals aspiring for top financial roles.

Devdiscourse News Desk | Mumbai | Updated: 19-08-2025 11:23 IST | Created: 19-08-2025 11:23 IST
Mumbai, Maharashtra, India – In an era demanding multidimensional financial leaders, IIM Calcutta has unveiled its transformative Chief Financial Officer Programme in partnership with Emeritus. This strategic initiative targets new and aspiring CFOs to equip them with competencies that extend beyond traditional finance roles.

The nine-month programme, commencing on September 30, 2025, offers 100 hours of live online instruction coupled with a seven-day on-campus immersion. Participants will explore topics such as digital transformation, ESG, and corporate governance, guided by esteemed faculty members including Prof. Sudhir S. Jaiswall and Prof. Arpita Ghosh.

Designed for senior financial professionals, business heads, and CXOs, the programme ensures a robust learning experience via networking opportunities and case studies. Successful participants will receive a certification from IIM Calcutta and gain lifetime access to a network of over 300 finance leaders across India.

