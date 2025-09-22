Film Sparks Cultural Debate Amidst Geopolitical Song Contests
A Chinese film breaking box office records stirs tensions with Japan due to its depiction of WWII germ warfare. Meanwhile, Austria seeks to prevent a Eurovision boycott over Israel's Gaza conflict involvement, and Vietnam wins Russia's 'Intervision,' a conservative contest rivaling Eurovision amid geopolitical strains.
A Chinese film titled 'Evil Unbound' has sparked cultural and political tensions as it portrays Japanese germ warfare during World War Two, setting a box office record on its first day. The film's focus on Tokyo's wartime actions, particularly Unit 731's notorious human experiments, is a part of China's effort to demand accountability from Japan.
In Europe, Austria is attempting to prevent a potential boycott of the 2025 Eurovision Song Contest due to Israeli participation. The decision comes amid growing concerns over the ongoing conflict in Gaza. Notably, Spain's RTVE board has already declared its intent to withdraw from the 2026 event should Israel participate.
In a show of geopolitical maneuvering, Vietnam emerged victorious in the Russia-hosted Intervision song contest. The event, backed by President Vladimir Putin, is designed as a socially conservative alternative to Eurovision. Its revival comes after Russia's exclusion from Eurovision in 2022, following military actions in Ukraine.
