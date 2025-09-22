Left Menu

Film Sparks Cultural Debate Amidst Geopolitical Song Contests

A Chinese film breaking box office records stirs tensions with Japan due to its depiction of WWII germ warfare. Meanwhile, Austria seeks to prevent a Eurovision boycott over Israel's Gaza conflict involvement, and Vietnam wins Russia's 'Intervision,' a conservative contest rivaling Eurovision amid geopolitical strains.

Devdiscourse News Desk | Updated: 22-09-2025 10:26 IST | Created: 22-09-2025 10:26 IST
Film Sparks Cultural Debate Amidst Geopolitical Song Contests
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

A Chinese film titled 'Evil Unbound' has sparked cultural and political tensions as it portrays Japanese germ warfare during World War Two, setting a box office record on its first day. The film's focus on Tokyo's wartime actions, particularly Unit 731's notorious human experiments, is a part of China's effort to demand accountability from Japan.

In Europe, Austria is attempting to prevent a potential boycott of the 2025 Eurovision Song Contest due to Israeli participation. The decision comes amid growing concerns over the ongoing conflict in Gaza. Notably, Spain's RTVE board has already declared its intent to withdraw from the 2026 event should Israel participate.

In a show of geopolitical maneuvering, Vietnam emerged victorious in the Russia-hosted Intervision song contest. The event, backed by President Vladimir Putin, is designed as a socially conservative alternative to Eurovision. Its revival comes after Russia's exclusion from Eurovision in 2022, following military actions in Ukraine.

TRENDING

1
Philippines Launches New Freedom of Association Training Resource to Bolster Labour Rights

Philippines Launches New Freedom of Association Training Resource to Bolster...

 Philippines
2
CCHHL's Bold $100 Million Leisure Expansion

CCHHL's Bold $100 Million Leisure Expansion

 India
3
AI crash: SC considers certain aspects of AAIB preliminary report indicating lapses on part of pilots; terms it 'irresponsible'.

AI crash: SC considers certain aspects of AAIB preliminary report indicating...

 India
4
Anglers Unite to Save Sri Lanka's Native Fish from Invasive Threat

Anglers Unite to Save Sri Lanka's Native Fish from Invasive Threat

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Morocco Eyes Aquaculture Boom: Jobs, Growth and a Sustainable Blue Economy

When Secure Jobs Discourage Homeownership: ECB Study on Labor Shifts and Mortgages

From Displacement to Opportunity: How Digitalization Reshapes Work and Inequality

Public Schools Hit Harder but Long-Term Learning Gains Hold Steady in Pakistan

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025