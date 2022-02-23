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BRIEF-Aramco Closes $15.5 Bln Gas Pipeline Deal With Global Investor Consortium

Reuters | Updated: 23-02-2022 19:26 IST | Created: 23-02-2022 19:26 IST
BRIEF-Aramco Closes $15.5 Bln Gas Pipeline Deal With Global Investor Consortium

SAUDI ARABIAN OIL CO: * ARAMCO CLOSES $15.5 BILLION GAS PIPELINE DEAL WITH GLOBAL INVESTOR CONSORTIUM

* CONSORTIUM COMPRISES A CROSS-SECTION OF RENOWNED INVESTORS, LED BY AFFILIATES OF BLACKROCK AND HASSANA * ARAMCO AND BLACKROCK SIGN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) TO EXPLORE JOINT OPPORTUNITIES IN FUTURE ENERGY TRANSITION INFRASTRUCTURE PROJECTS

* CONSORTIUM HAS ACQUIRED 49% STAKE IN ARAMCO GAS PIPELINES COMPANY, A SUBSIDIARY OF ARAMCO, FOR $15.5 BILLION * ARAMCO RETAINS A 51% MAJORITY STAKE IN ARAMCO GAS PIPELINE COMPANY, AND ALSO RETAINS FULL OWNERSHIP AND OPERATIONAL CONTROL OF GAS PIPELINE NETWORK

* TRANSACTION DOES NOT IMPOSE ANY RESTRICTIONS ON ARAMCO'S PRODUCTION VOLUMES Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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