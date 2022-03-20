BRIEF-Saudi Aramco CEO Says Outlook Uncertain Due To Macro-Economic, Geopolitical Factors
- Country:
- United Arab Emirates
SAUDI ARABIAN OIL CO: * THE OUTLOOK REMAINS UNCERTAIN DUE TO VARIOUS MACRO-ECONOMIC AND GEOPOLITICAL FACTORS
* OUR INVESTMENT PLAN AIMS TO TAP INTO RISING LONG-TERM DEMAND FOR RELIABLE, AFFORDABLE AND EVER MORE SECURE AND SUSTAINABLE ENERGY * WE ARE ALSO INVESTING IN CCS, RENEWABLES AND LOW-CARBON HYDROGEN PRODUCTION
* WE RECOGNIZE THAT ENERGY SECURITY IS PARAMOUNT FOR BILLIONS OF PEOPLE AROUND THE WORLD * WE CONTINUE TO MAKE PROGRESS ON INCREASING OUR CRUDE OIL PRODUCTION CAPACITY
* WE CONTINUE TO MAKE PROGRESS ON EXECUTING OUR GAS EXPANSION PROGRAM AND INCREASING OUR LIQUIDS TO CHEMICALS CAPACITY Further company coverage:
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