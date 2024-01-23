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BRIEF-Reserve Bank Of New Zealand Launches Consultation On DTI And LVR Settings

Reuters | Updated: 23-01-2024 02:48 IST | Created: 23-01-2024 02:39 IST
BRIEF-Reserve Bank Of New Zealand Launches Consultation On DTI And LVR Settings
Representative image Image Credit: Flickr
  • Country:
  • New Zealand

Reserve Bank of New Zealand : * CONSULTATION ON DTI AND LVR SETTINGS

* LAUNCHED CONSULTATION ON ACTIVATING DEBT TO INCOME RESTRICTIONS AND LOOSENING LOAN TO VALUE RATIOS FOR RESIDENTIAL LENDING * CONSULTATION WILL CLOSE ON 12 MARCH 2024

* PROPOSE TO INITIALLY SETTING DTI POLICY TO ALLOW BANKS TO LEND 20% OF RESIDENTIAL LOANS TO OWNER-OCCUPIERS WITH DTI GREATER THAN 6 * PROPOSING EASING THE LVR SETTINGS AT THE SAME TIME AS ACTIVATING DTIS

* PROPOSE INITIALLY SETTING THE DTI POLICY TO ALLOW BANKS TO LEND 20% OF RESIDENTIAL LOANS TO INVESTORS WITH DTI GREATER THAN 7 * PROPOSE EASING LVRS TO ALLOW 20% OF OWNER-OCCUPIER LENDING TO BORROWERS WITH LVR GREATER THAN 80%

* PROPOSE EASING LVRS TO ALLOW 5% OF INVESTOR LENDING TO BORROWERS WITH AN LVR GREATER THAN 70% * EXPECT TO COMMUNICATE DECISIONS IN THE MIDDLE OF THIS YEAR Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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