Latur Police Co-op Society Lends Support to Flood-hit Farmers
The Latur District Police Officers and Employees Co-operative Credit Society has contributed Rs 1,11,111 to aid flood-affected farmers. The donation was presented to Chief Minister Devendra Fadnavis during his visit to Latur to inspect flood-ravaged areas. Heavy rains have caused significant damage in the Marathwada region.
The Latur District Police Officers and Employees Co-operative Credit Society demonstrated solidarity with flood-battered farmers by donating Rs 1,11,111 to the Chief Minister's Relief Fund.
The significant yet symbolic contribution was presented to Chief Minister Devendra Fadnavis at the Latur airport, a gesture highlighting local support amid crisis.
Fadnavis's visit was part of efforts to inspect extensive damage caused by persistent heavy rains in the Marathwada region, which have devastated crops and homes.
