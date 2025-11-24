Empowering Grassroots: FAME's Dairy Revolution in India
The Foundation for Advancement of Micro Enterprises (FAME) is transforming rural India's dairy sector, positively impacting over 200,000 farmers. By enhancing veterinary care and market access, FAME promotes livestock health, fair milk pricing, and empowerment, especially for women, across underserved areas in five Indian states.
The Foundation for Advancement of Micro Enterprises (FAME) is making significant strides in strengthening rural India's dairy sector. With interventions targeting livestock health, dairy market linkages, and modern practices, over 200,000 farmers across five states benefit, enhancing India's rural economy.
FAME's Dairy Development Program prioritizes veterinary expertise, accessible care, and fair milk pricing, empowering marginalized farmers and women. The initiative integrates technical training with practical solutions, establishing milk collection centers, providing doorstep services, and advancing breeding techniques.
Encouraging results reflect in disease reduction, improved milk prices, and income growth. Success stories, like Meerut's farmer Vakil, exemplify the program's impact. FAME continues to drive sustainable development, incorporating digital tools and aligning efforts with national and global goals.
