IBBI Revamps Liquidation Filings for Efficiency
The Insolvency Bankruptcy Board of India (IBBI) introduced revised electronic forms for liquidation, aiming to lessen compliance burdens and enhance regulatory filing quality. Implemented after amendments to liquidation regulations, the changes streamline data, reducing effort and ensuring essential information delivery. New forms cover the complete liquidation process lifecycle.
Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 06-01-2026 22:30 IST | Created: 06-01-2026 22:30 IST
- Country:
- India
The Insolvency Bankruptcy Board of India (IBBI) has announced a significant update to its liquidation process by launching revised electronic forms aimed at streamlining compliance for insolvency professionals.
This initiative follows amendments to the IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016, requiring insolvency practitioners to file these forms electronically within specified times.
The updated forms, designed to cut down on redundancy and leverage digital automation, will be phased in from January 2026, with full implementation by February 2026, alongside user-friendly features to ensure a smooth transition.
(With inputs from agencies.)
- READ MORE ON:
- IBBI
- Insolvency
- Bankruptcy
- Liquidation
- Compliance
- Regulations
- Forms
- India
- Dissolution
- Technology