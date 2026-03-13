Left Menu

North Korea Condemns Japan's Militarization

North Korea has accused Japan of increasing regional security tensions by enhancing its long-range missile capabilities. North Korean state media claims Japan's military buildup is a preparation for a future attack, raising alarms over regional stability.

Updated: 13-03-2026 03:09 IST | Created: 13-03-2026 03:09 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

In a bold statement, North Korea has charged Japan with escalating regional security threats through its advancement and deployment of long-range missile systems, according to North Korean state media reports.

The report from Pyongyang suggests that Japan's military enhancements are perceived as preparatory measures for potential future engagements.

This accusation underscores the ongoing tensions in the region, with North Korea viewing Japan's actions as direct threats to peace and stability.

