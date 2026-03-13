Putin's Strategic Directive: Shielding Russia's Critical Infrastructure Amid Intensified Ukrainian Strikes

President Vladimir Putin convened a Security Council meeting to discuss strategies aimed at safeguarding Russia's essential infrastructure from escalating Ukrainian missile attacks. The meeting follows strikes on crucial sites like a semiconductor plant, highlighting vulnerabilities in Russia's defensive posture. The Kremlin has responded with increased security measures, impacting daily connectivity in major cities.

Devdiscourse News Desk | Moscow | Updated: 13-03-2026 19:31 IST | Created: 13-03-2026 19:31 IST
President Vladimir Putin has called for reinforced strategies to protect Russia's critical infrastructure, following escalated Ukrainian military strikes. In a meeting with his Security Council, Putin addressed concerns after Ukrainian forces targeted a significant military factory.

Ukraine confirmed using British Storm Shadow missiles in a deadly attack on a Bryansk semiconductor facility, prompting Russian war bloggers to question security protocols. This strike comes after Ukraine's previous drone attack disrupted Russia's chemical production chain.

Further incidents, including a foiled Ukrainian attempt on a Gazprom gas station, have prompted the Kremlin to implement stringent security measures. The restriction of mobile internet across Moscow exemplifies the increased domestic precautions amid the ongoing geopolitical tensions.

(With inputs from agencies.)

