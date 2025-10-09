Pioneering Precision: Dr. Parimuthukumar's Surgical Milestone in Robotic Healthcare
Dr. Parimuthukumar at Prashanth Hospitals achieves a significant milestone with 100 indigenous robotic abdominal surgeries in Chennai. Celebrated for pioneering India’s first inter-hospital robotic telesurgery, his work advances surgical precision, patient care, and accessibility in Tamil Nadu's healthcare. The initiative also highlights the transformative potential of indigenous robotics technology.
Prashanth Hospitals, in a landmark achievement, applauded Dr. Parimuthukumar for completing 100 indigenous robotic abdominal surgeries, setting new benchmarks in surgical precision and patient care. This makes him the first surgeon in Chennai to achieve this milestone.
Dr. Parimuthukumar has also pioneered India's first inter-hospital robotic telesurgery over a distance of 340 kilometers. Additionally, India's leading surgical robotics company, SSi Mantra, recognized his clinical excellence, offering accolades for his transformative work in robotic surgery and telesurgery.
The surgeries, including gall bladder and uterus removal, hernia repairs, and more, have transitioned from traditional to minimally invasive robotic methods. This shift has resulted in smaller incisions, reduced postoperative pain, and faster recovery times, marking a significant advancement in patient healthcare in Tamil Nadu.
