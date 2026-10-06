Hong Kong stocks end higher on pharma, tech gains
Hong Kong shares closed higher on Tuesday, tracking a firmer overseas market, while gains in pharmaceutical and technology stocks overpowered selling pressure on some key property developers.
Hong Kong shares closed higher on Tuesday, tracking a firmer overseas market, while gains in pharmaceutical and technology stocks overpowered selling pressure on some key property developers.
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