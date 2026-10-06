Hong Kong stocks end higher on pharma, tech gains

Reuters | Updated: 06-10-2026 14:23 IST | Created: 06-10-2026 14:23 IST
Hong Kong stocks end higher on pharma, tech gains

Hong Kong shares ​closed higher on Tuesday, tracking ‌a firmer ​overseas market, while gains in pharmaceutical and technology stocks overpowered selling pressure on some key property developers.

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