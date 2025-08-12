China's Art Censorship Sparks Controversy in Thailand
An exhibition in Thailand faced backlash from China for allegedly spreading misinformation on its policies regarding Tibet, Xinjiang, and Hong Kong. Artworks were altered or removed at Beijing's request. The event underscores China's growing influence in Southeast Asia and raises concerns about political sovereignty in the region.
China has criticized the organizers of a controversial exhibition in Thailand, accusing them of disseminating misleading information about its policies on Tibet, Xinjiang, and Hong Kong. The exhibit's co-curator revealed that several artworks were altered or removed at China's behest.
As China's influence surges in Southeast Asia, countries in the region are cautiously navigating their diplomatic ties with Beijing. The Chinese government expressed outrage over the exhibit, claiming it distorted its policies and undermined its political standing. However, it neither confirmed nor denied the Chinese embassy's involvement in the art modifications.
The exhibition at Bangkok Arts and Cultural Centre, which featured works by exiled artists, focused on authoritarian regimes and Beijing's perceived overreach. The incident has sparked concerns over China's efforts to extend its political influence beyond its borders.
