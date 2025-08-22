Ukraine Warns Minsk Over Zapad Military Drills Provocations
Ukraine's foreign ministry cautions Belarus against provocations during upcoming Zapad military drills with Russia, urging European partners to remain alert. Previous Russian troop build-ups near Ukraine in 2021-2022 occurred under similar exercises. The ministry advises Minsk to act prudently and avoid provoking Ukraine's Defense Forces.
Ukraine's foreign ministry issued a stern warning to Belarus on Friday, cautioning against any provocations during the joint military exercises with Russia, known as 'Zapad' drills, scheduled for September.
These drills come with heightened concerns, given the past build-up of Russian troops near Ukraine, disguised under the cover of similar exercises in 2021-2022.
Calling for vigilance among European partners, the ministry advised Minsk to exercise caution, to maintain distance from the borders, and refrain from provoking Ukraine's Defense Forces.
