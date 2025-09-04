China Stresses Diplomatic Neutrality Amid Trump's Claims
China's foreign ministry asserts its diplomatic efforts with other countries are not aimed at any third parties, counteracting U.S. President Donald Trump's accusations of a conspiracy involving China, Russia, and North Korea against the U.S. Trump made these remarks during a military parade in Beijing.
- Country:
- China
China reaffirms its commitment to neutral diplomatic relations, denying that its foreign policies are directed against any specific countries. This statement comes in response to recent accusations from U.S. President Donald Trump.
Trump alleged that China, alongside Russia and North Korea, is part of a conspiracy targeting the United States. His comments were posted on Truth Social during a significant military parade in Beijing.
The U.S., Trump emphasized, played a pivotal role in aiding China during World War Two, underscoring historical ties. Meanwhile, he extended seemingly sarcastic greetings to Russian and North Korean leaders, heightening diplomatic tensions.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
Russian Forces Seize Control of Novoselivka in Zaporizhzhia
Trump's Pursuit for Peace: U.S., Russia & Ukraine Talks
Diplomatic Summit: Kim Jong Un's Strategic Beijing Visit
Russia Plans Retaliatory Strategy for British Fund Utilization
China's Foreign Ministry says visiting North Korean leader Kim Jong Un will meet with Chinese leader Xi Jinping, reports AP.