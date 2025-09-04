Left Menu

China Stresses Diplomatic Neutrality Amid Trump's Claims

China's foreign ministry asserts its diplomatic efforts with other countries are not aimed at any third parties, counteracting U.S. President Donald Trump's accusations of a conspiracy involving China, Russia, and North Korea against the U.S. Trump made these remarks during a military parade in Beijing.

  • China

China reaffirms its commitment to neutral diplomatic relations, denying that its foreign policies are directed against any specific countries. This statement comes in response to recent accusations from U.S. President Donald Trump.

Trump alleged that China, alongside Russia and North Korea, is part of a conspiracy targeting the United States. His comments were posted on Truth Social during a significant military parade in Beijing.

The U.S., Trump emphasized, played a pivotal role in aiding China during World War Two, underscoring historical ties. Meanwhile, he extended seemingly sarcastic greetings to Russian and North Korean leaders, heightening diplomatic tensions.

