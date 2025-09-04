Russia Plans Retaliatory Strategy for British Fund Utilization
A senior Russian official suggested that Russia would seize more Ukrainian land and British assets as retaliation. This move comes after the UK funneled frozen Russian assets into military aid for Ukraine. Dmitry Medvedev hinted at possible counteractions against the British Crown's properties in Russia.
- Country:
- Russia
In a significant geopolitical escalation, a senior Russian official has announced plans to seize additional Ukrainian territory and target British assets. This reaction follows the United Kingdom's utilization of around $1.3 billion from frozen Russian assets to bolster Ukraine's military capabilities.
The statement by former Russian President Dmitry Medvedev marks a potential tit-for-tat retaliation, as he suggested reclaiming 'Ukrainian land' and additional properties. Medvedev's comments, shared on Telegram, underscore rising tensions between Russia and the UK over asset utilization and territorial claims.
The British Defence Minister, John Healey, confirmed the use of Russian funds for military support, further fueling Russia's assertion to respond by assessing British properties. The ongoing geopolitical standoff raises concerns about future measures as both nations navigate asset and territorial disputes.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
Escalating Tensions: Houthis' Missile Launches and Israeli Retaliations
Escalation in Middle East: Missile Interception and Retaliation
U.S. Threatens Retaliation Against UN Marine Fuel Emission Deal Supporters
Ukraine to Escalate Strikes on Russian Territory
Striking Retaliation: Houthi Figures Killed in Israeli Airstrike