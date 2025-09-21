Left Menu

Tensions Soar: Estonia Accuses Russia of Airspace Violation

The United Nations Security Council is set to convene on Monday following Estonia's charges against Russia for violating its airspace. Russia's Defense Ministry countered the claims, insisting that their aircraft remained over neutral waters. This confrontation escalates existing tensions between the neighboring countries.

Devdiscourse News Desk | Updated: 21-09-2025 17:41 IST | Created: 21-09-2025 17:41 IST
Tensions Soar: Estonia Accuses Russia of Airspace Violation
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

The United Nations Security Council is gearing up for a critical meeting on Monday, driven by Estonia's serious claims that Russian fighter jets intruded into its airspace, diplomats revealed.

Estonia's allegations mark a significant point of contention amid ongoing regional conflicts. This development adds to the strained relations between the two nations and has drawn international attention.

In response to Estonia's accusations, Russia's Defence Ministry firmly denied any breach, asserting that its jets operated entirely over neutral waters, not compromising any national borders.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Late Twist and Tactical Surprises: Arsenal vs. Manchester City Showdown

Late Twist and Tactical Surprises: Arsenal vs. Manchester City Showdown

 United Kingdom
2
Ansu Fati Shines in Stellar Ligue 1 Debut for Monaco

Ansu Fati Shines in Stellar Ligue 1 Debut for Monaco

 France
3
Remco Evenepoel's Historic Hat-Trick in World Time Trial Championships

Remco Evenepoel's Historic Hat-Trick in World Time Trial Championships

 Rwanda
4
Traveler Detained with Weapon at Pune Airport

Traveler Detained with Weapon at Pune Airport

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Morocco Eyes Aquaculture Boom: Jobs, Growth and a Sustainable Blue Economy

When Secure Jobs Discourage Homeownership: ECB Study on Labor Shifts and Mortgages

From Displacement to Opportunity: How Digitalization Reshapes Work and Inequality

Public Schools Hit Harder but Long-Term Learning Gains Hold Steady in Pakistan

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025