Tensions Soar: Estonia Accuses Russia of Airspace Violation
The United Nations Security Council is set to convene on Monday following Estonia's charges against Russia for violating its airspace. Russia's Defense Ministry countered the claims, insisting that their aircraft remained over neutral waters. This confrontation escalates existing tensions between the neighboring countries.
Devdiscourse News Desk | Updated: 21-09-2025 17:41 IST | Created: 21-09-2025 17:41 IST
The United Nations Security Council is gearing up for a critical meeting on Monday, driven by Estonia's serious claims that Russian fighter jets intruded into its airspace, diplomats revealed.
Estonia's allegations mark a significant point of contention amid ongoing regional conflicts. This development adds to the strained relations between the two nations and has drawn international attention.
In response to Estonia's accusations, Russia's Defence Ministry firmly denied any breach, asserting that its jets operated entirely over neutral waters, not compromising any national borders.
(With inputs from agencies.)
Advertisement
ALSO READ
Tensions Soar: UN Security Council Meeting over Airspace Violation
Tensions High as UN Security Council to Address Estonian Airspace Violation by Russian Jets
Escalating Tensions: Airspace Violations and Strikes Heighten Eastern Europe Alert
Trump Addresses Russian Airspace Violation Over Estonia
European Leaders to Address Russian Airspace Violations