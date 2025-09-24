Maharashtra CM Fadnavis Promises Flood Relief
Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis visited flood-affected areas in Solapur and Latur districts. He assured comprehensive government assistance for affected citizens, farmers, and businesses. A relief package of over Rs 2,200 crore is approved, covering losses in agriculture, infrastructure, and homes, with additional aid on the way.
Devdiscourse News Desk | Solapur | Updated: 24-09-2025 17:29 IST | Created: 24-09-2025 17:29 IST
- Country:
- India
Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis visited flood-hit regions, including Solapur and Latur districts, pledging unwavering government support to the affected populace.
Inspecting significant damage in villages such as Nimgaon and Darphal Sina, Fadnavis promised assistance without bias, emphasizing relief for agriculture, infrastructure, and residential sectors.
Assuring financial aid of more than Rs 2,200 crore, Fadnavis reiterated his commitment to rebuilding efforts, including repairing roads and bridges, and addressing farmers' needs specifically.
(With inputs from agencies.)
- READ MORE ON:
- Maharashtra
- flood
- relief
- Devendra Fadnavis
- Solapur
- Latur
- aid
- agriculture
- infrastructure
- support
Advertisement
ALSO READ
Delhi Police Crack Down on Illegal Arms Racket with Major Raid
Maharashtra's Resilience: Government Promises Swift Aid to Flood-Hit Farmers
Drone Attacks on Gaza Aid Flotilla Amidst International Tensions
Italy's Response to Gaza Aid Flotilla Attack
Chhagan Bhujbal Pledges Aid for Maharashtra Farmers Hit by Floods