Left Menu

Hungarian Foreign Minister's Strategic Washington Visit

Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto plans a visit to Washington, following U.S. President Donald Trump's statement about meeting Russian President Vladimir Putin in Budapest to discuss the Ukraine conflict. However, Szijjarto has not disclosed his Washington meeting partners or the visit's agenda.

Devdiscourse News Desk | Budapest | Updated: 20-10-2025 18:53 IST | Created: 20-10-2025 18:53 IST
Hungarian Foreign Minister's Strategic Washington Visit
visit
  • Country:
  • Hungary

Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto announced in a briefing on his Facebook page that he is set to visit Washington on Tuesday. This visit follows U.S. President Donald Trump's recent statement that he will soon meet Russian President Vladimir Putin in Budapest.

The talks between Trump and Putin aim to address ongoing conflicts in Ukraine. However, during his announcement, Szijjarto withheld details about whom he will meet in Washington and what specific topics will be covered during his visit.

This trip highlights Hungary's expanding diplomatic engagement amidst international tensions and diplomatic maneuvers between the U.S. and Russia. Szijjarto's discussions in Washington may significantly influence political dynamics.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
U.S. Export Rule Sparks Industry Backlash Amid Global Trade Tensions

U.S. Export Rule Sparks Industry Backlash Amid Global Trade Tensions

 Global
2
Judge Questions Federal Aggression in Chicago Immigration Crackdown

Judge Questions Federal Aggression in Chicago Immigration Crackdown

 Global
3
Trump Anticipates Fair Trade Deal with China Amid Taiwan Tensions

Trump Anticipates Fair Trade Deal with China Amid Taiwan Tensions

 Global
4
AWS Outage Sparks Worldwide Digital Chaos

AWS Outage Sparks Worldwide Digital Chaos

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Beyond Size: How Commodity Networks Shape Global Economic Booms and Busts

Empowering Survivors: How Digital Tools Are Transforming the Fight Against GBV in Asia

From Coal to Clean Energy: Southeast Asia’s Urgent Journey Toward Net-Zero Growth

Innovating Care for an Aging Nation: ADB’s Pilot Transforms Elder Support in Vietnam

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025