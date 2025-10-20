Hungarian Foreign Minister's Strategic Washington Visit
Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto plans a visit to Washington, following U.S. President Donald Trump's statement about meeting Russian President Vladimir Putin in Budapest to discuss the Ukraine conflict. However, Szijjarto has not disclosed his Washington meeting partners or the visit's agenda.
Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto announced in a briefing on his Facebook page that he is set to visit Washington on Tuesday. This visit follows U.S. President Donald Trump's recent statement that he will soon meet Russian President Vladimir Putin in Budapest.
The talks between Trump and Putin aim to address ongoing conflicts in Ukraine. However, during his announcement, Szijjarto withheld details about whom he will meet in Washington and what specific topics will be covered during his visit.
This trip highlights Hungary's expanding diplomatic engagement amidst international tensions and diplomatic maneuvers between the U.S. and Russia. Szijjarto's discussions in Washington may significantly influence political dynamics.
