Escalating Tensions: Israeli Forces Launch Major Operation in West Bank
Israeli security forces launched a major operation in Tubas, northern West Bank, aimed at countering Palestinian militancy. The operation has sparked criticism from international communities and concerns over human rights violations. Violence has escalated, with increased military presence and restrictions on Palestinian movement.
On Wednesday, Israeli security forces initiated a significant counter-terrorism operation in Tubas, located in the northern West Bank. According to Palestinians, this extensive military advancement primarily targets the city.
Governor Ahmed Al-Asaad informed Reuters that Israeli forces, alongside a helicopter providing aerial support, have surrounded Tubas and entrenched themselves across multiple neighborhoods.
This operation, characterized by forced house evacuations and arrests, is an extension of ongoing Israeli efforts targeting Palestinian militia activity. Recent escalations in regional violence have prompted global criticism and raised alert levels across the international community.
(With inputs from agencies.)
- READ MORE ON:
- Israel
- West Bank
- Palestinians
- Tubas
- operation
- security forces
- military
- Hamas
- violence
- settlers
