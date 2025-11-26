Left Menu

Escalating Tensions: Israeli Forces Launch Major Operation in West Bank

Israeli security forces launched a major operation in Tubas, northern West Bank, aimed at countering Palestinian militancy. The operation has sparked criticism from international communities and concerns over human rights violations. Violence has escalated, with increased military presence and restrictions on Palestinian movement.

Devdiscourse News Desk | Updated: 26-11-2025 16:14 IST | Created: 26-11-2025 16:14 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

On Wednesday, Israeli security forces initiated a significant counter-terrorism operation in Tubas, located in the northern West Bank. According to Palestinians, this extensive military advancement primarily targets the city.

Governor Ahmed Al-Asaad informed Reuters that Israeli forces, alongside a helicopter providing aerial support, have surrounded Tubas and entrenched themselves across multiple neighborhoods.

This operation, characterized by forced house evacuations and arrests, is an extension of ongoing Israeli efforts targeting Palestinian militia activity. Recent escalations in regional violence have prompted global criticism and raised alert levels across the international community.

(With inputs from agencies.)

