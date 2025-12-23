Left Menu

Diplomatic Tensions Escalate: Bangladesh Calls on India for Mission Security

Bangladesh's Foreign Ministry has summoned India's High Commissioner amid concerns about the security of its missions in India. The discussions focused on emerging security issues affecting Bangladeshi missions. This is the second summoning in 10 days, urging stronger security measures and seeking India's cooperation in extraditing an accused individual.

Devdiscourse News Desk | Dhaka | Updated: 23-12-2025 14:16 IST | Created: 23-12-2025 14:16 IST
  • Country:
  • Bangladesh

In a move signaling increasing diplomatic tensions, Bangladesh's Foreign Ministry summoned Indian High Commissioner Pranay Verma to address rising security concerns at Bangladeshi missions in India.

Foreign Secretary Asad Alam Siam led the discussions, emphasizing the urgent need for enhanced security at these diplomatic sites, especially given recent incidents.

This marks the second meeting in as many weeks, as Bangladesh pushes for action, including the extradition of a suspect should they cross into Indian territory. The call for cooperation reflects mounting pressures on bilateral relations.

(With inputs from agencies.)

