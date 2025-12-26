UAE welcomes Saudi efforts to support security in Yemen, foreign ministry says
Reuters | Dubai | Updated: 26-12-2025 11:58 IST | Created: 26-12-2025 11:58 IST
- Country:
- United Arab Emirates
The United Arab Emirates welcomes Saudi Arabian efforts to support security and stability in Yemen and remained committed to backing stability in the country, the UAE's foreign ministry said in a statement on Friday.
Saudi Arabia said on Thursday it remains hopeful that Yemen's main southern separatist group will end an escalation that has given it broad control across the south.
