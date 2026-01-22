Left Menu

Mass Repatriation: South Korea Cracks Down on Overseas Scam Operations

South Korea is set to repatriate 73 nationals from Cambodia accused of running online scams that defrauded Koreans out of $33 million. This operation marks the largest return of such suspects. Cybercrime has worsened in Southeast Asia, with many trafficked individuals forced into these illegal activities.

Updated: 22-01-2026 12:11 IST
In a significant move against international cybercrime, South Korea will bring home 73 nationals allegedly involved in an online scam operation in Cambodia. The suspects are accused of defrauding fellow Koreans out of $33 million, according to official statements released Thursday.

This week, South Korea plans to send a chartered plane to Cambodia, returning with the suspects who will face investigations upon arrival. The operation highlights ongoing efforts to combat cybercrime, especially in Southeast Asia, where scam compounds exploit trafficked individuals.

This repatriation effort follows a series of crackdowns in Cambodia, sending over 130 Korean scam suspects home since October. Authorities report that over 1,000 Koreans are possibly involved in such operations, underscoring the need for continued vigilance.

(With inputs from agencies.)

