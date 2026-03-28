Diplomatic Crossroads: Russia and Iran in Middle East Conflict

On Friday, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and Iranian counterpart Abbas Araqchi discussed potential diplomatic resolutions to the conflict in Iran, highlighting unprovoked Western aggression. Russia's recent humanitarian aid shipment and strategic partnerships were noted, as were allegations of Russia assisting Iran in targeting U.S. forces in the Middle East.

Devdiscourse News Desk | Updated: 28-03-2026 03:41 IST | Created: 28-03-2026 03:41 IST
Diplomatic Crossroads: Russia and Iran in Middle East Conflict
On Friday, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov engaged in discussions with Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi regarding potential diplomatic solutions to the ongoing conflict in Iran, according to a statement from Lavrov's ministry. The conversation focused on addressing what they described as unprovoked American-Israeli aggression against Iran.

The ministers exchanged views on possible pathways to shift the conflict towards a politically negotiated resolution, one founded on international law and considering the legitimate interests of all nations in the region. Lavrov also elaborated on Russia's recent humanitarian aid shipment to Iran.

Despite lacking a mutual defense accord, Russia and Iran have established a strategic partnership covering various sectors, including political and military. In related international developments, European ministers at a G7 meeting with U.S. Secretary of State Marco Rubio highlighted concerns about Russia's role in aiding Iran's military capabilities, particularly involving drone upgrades and satellite imagery for use in the Middle East conflict.

(With inputs from agencies.)

