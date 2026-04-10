Ukraine's Global Defense Mission: Supporting Allies with Air Defense Expertise
Ukraine's military is actively participating in international operations to intercept Iranian-designed Shahed drones, as part of a broader strategy to assist allies against similar threats from Russia. President Zelenskyy highlights this initiative as a means to enhance Ukraine's defense exports while securing resources for domestic energy resilience.
- Country:
- Ukraine
President Volodymyr Zelenskyy has revealed that Ukrainian forces are engaging in international operations to intercept Iranian-designed Shahed drones, aiming to assist allies in countering weapons similarly used by Russia in Ukraine.
The operations involve active participation from Ukraine's military, who are utilizing their domestically developed interceptor drones to strengthen friendly countries' air defense systems across multiple Middle Eastern nations.
Zelenskyy emphasizes that these initiatives are part of Ukraine's expanding defense export role and secure critical resources, like weapons and oil, to bolster Ukraine's energy infrastructure.
(With inputs from agencies.)
