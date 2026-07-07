India Seals Missile Deal with Indonesia Amid Growing Indo-Pacific Influence
India plans to supply BrahMos supersonic cruise missiles and Astra air-to-air missiles to Indonesia in a deal valued at $630 million. This agreement will enhance India's defense exports and strategic partnership with Indonesia. The deal aligns with India's 'Act East' policy, strengthening its position in the Indo-Pacific.
India is set to supply BrahMos supersonic cruise missiles and Astra air-to-air missiles to Indonesia, marking a significant boost in its defense exports. A purported $630 million deal awaits signature during Indian Prime Minister Narendra Modi's visit to Jakarta this week.
This transaction positions Indonesia as the third nation to procure BrahMos missiles, following deals with Vietnam and the Philippines, as India extends its influence in Southeast Asia. The missile systems, engineered in collaboration with Russia, are among the fastest globally and can be deployed from various platforms.
Additional discussions between Modi and Indonesian President Prabowo Subianto will encompass defense, maritime security, and regional collaboration. The negotiations may focus on a phased acquisition approach, facilitating the incremental enhancement of Indonesia's missile capabilities.
ALSO READ
-
India's Semiconductor Strategy: Ambitious Goals Amidst Execution Hurdles
-
India-Indonesia Forge Historic Tech & Education Alliance
-
India and Indonesia Strengthen Defense Ties with Landmark Missile Deal
-
Landmark Arms Deal: Indonesia and India Collaborate on Defense
-
India and Indonesia Strengthen Strategic Ties with BrahMos Missile Deal