Drone Attack Ignites Fire in Russian Industrial Hub
An industrial enterprise in Russia's Orenburg region caught fire after being attacked by enemy drones, according to the local governor. No casualties have been reported.
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- Russia
An industrial enterprise in Russia's Orenburg region burst into flames on Tuesday following an attack by enemy drones, the local governor revealed.
The attack alarmed residents and authorities as plumes of smoke filled the sky, yet fortunately, initial reports confirmed the absence of casualties.
Governor Yevgeny Solntsev assured the public of ongoing investigations to pinpoint responsibility and enhance regional security measures.
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