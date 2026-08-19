Estonian Prime Minister Probes Russian Involvement in Defence Contractor Arson
Estonia is probing possible Russian involvement in an arson attack on Milrem Robotics, a defense contractor. Prime Minister Kristen Michal cited potential sabotage linked to Russia, which Moscow denies. The event heightens concerns in Europe regarding Russia's intentions amidst the ongoing conflict in Ukraine.
Estonia has launched an investigation into a recent arson attack on a defense contractor's building, potentially linking the incident to Russian involvement, according to Prime Minister Kristen Michal's statement on Tuesday.
The building, used by Milrem Robotics, a manufacturer of unmanned military weaponry, was targeted last Friday. Authorities, suspecting a sabotage act, are focusing on possible Russian links, although the Russian embassy in Tallinn has yet to respond to inquiries.
This attack raises alarms across European nations near Russia, with leaders from Lithuania and Poland expressing concerns about potential Russian aggression beyond Ukraine's borders. Estonia remains vigilant, reinforcing its commitment to protect its defense industry against such threats.
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