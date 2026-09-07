Sweden Bolsters Defense with Lockheed Martin's Himars

Sweden has decided to purchase the Himars artillery rocket system from Lockheed Martin. This decision was announced by Swedish Defence Minister Pal Jonson during a press conference. The acquisition is part of Sweden's efforts to enhance its defense capabilities amid evolving global security challenges.

Devdiscourse News Desk | Updated: 07-09-2026 17:16 IST | Created: 07-09-2026 17:16 IST
Sweden Bolsters Defense with Lockheed Martin's Himars
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

Sweden is set to enhance its defense capabilities with the acquisition of Lockheed Martin's Himars artillery rocket system, a move confirmed by Swedish Defence Minister Pal Jonson on Monday.

In a press conference, Jonson announced the strategic purchase, aiming to fortify Sweden's defense infrastructure against emerging global threats.

The decision reflects Sweden's commitment to maintaining robust national security, aligning its military preparedness with evolving international dynamics.

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