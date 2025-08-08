Remembering Buddhadeb Bhattacharjee: A Tribute by Mamata Banerjee
West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee paid tribute to her predecessor, Buddhadeb Bhattacharjee, on his first death anniversary. Bhattacharjee, a veteran CPI(M) leader and former Chief Minister of West Bengal, passed away at 80 last year. He served as chief minister from 2000 to 2011.
West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee paid homage to former Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee on Friday, marking his first death anniversary.
Bhattacharjee, the seventh chief minister of West Bengal, served from 2000 to 2011, succeeding his party senior Jyoti Basu.
The veteran CPI(M) leader passed away at 80 at his home in Kolkata due to old age-related health issues.
