Escalating Tensions: Israeli Airstrikes Impact Yemen's Capital
Israeli airstrikes struck Yemen's capital, Sanaa, targeting key facilities days after a missile launch by Houthi rebels. This heightened military engagement has resulted in casualties and continues amid ongoing conflict, impacting regional stability and international shipping routes.
In a significant escalation of regional hostilities, Israeli forces conducted a series of airstrikes on Yemen's capital, Sanaa, on Sunday. The strikes targeted critical infrastructure, including an oil facility and a power plant, following missile launches from Houthi rebels.
The Iranian-backed Houthis claimed multiple areas were hit, resulting in at least six fatalities and numerous injuries. Explosions echoed throughout the city, causing residential damage as reported by local witnesses.
This conflict intensifies amid ongoing tensions surrounding the Gaza conflict, with the Houthis vowing continued military engagements unless their stated conditions are met. The economic impact on global shipping has been substantial, as regional security concerns escalate.
