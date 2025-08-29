Zelenskiy Urges Clear Security Guarantees in Peace Bid
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy emphasized the need for clear security guarantees for Ukraine in peace talks with Russia. During a virtual meeting with European leaders, he cited U.S. President Trump's involvement and proposed adding pressure on Russia, especially after a recent attack on Kyiv.
During a virtual meeting with European leaders, Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy stressed the importance of establishing clear security guarantees for Ukraine as part of a peace plan with Russia.
The meeting, which followed a deadly overnight Russian assault on Kyiv, included leaders from Poland, Estonia, Latvia, Lithuania, and Denmark.
Zelenskiy highlighted the need for synchronized efforts to pressure Russia further, with discussions featuring a potential meeting brokered by U.S. President Donald Trump. Talk of new sanctions suggests the urgency of advancing toward a ceasefire.
