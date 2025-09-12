Modi's Grand Welcome in Manipur Amidst Political Tensions
Prime Minister Narendra Modi's visit to Manipur is marked by extensive preparations, including billboards and barricades. The visit comes after prolonged ethnic violence in the region. Modi is expected to unveil projects worth Rs 8,500 crore and address local criticism over delays in visiting the troubled state.
12-09-2025
Prime Minister Narendra Modi is set to visit Manipur, prompting a citywide preparation of billboards, banners, and barricades in Imphal to welcome him.
This marks his first visit since ethnic violence erupted over two years ago, resulting in over 260 deaths and thousands being displaced.
Modi's agenda includes unveiling projects worth Rs 8,500 crore, amidst opposition criticism for his delayed visit to the conflict-ridden northeastern state.
