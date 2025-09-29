Moldovan Voters in Russia Face Polling Station Shortage
The Kremlin accuses Moldova of restricting voting access for Moldovans in Russia by only providing two polling stations in a crucial parliamentary election. This occurred as Moldova's pro-EU party claimed victory over the Russian-affiliated rivals, boosting Moldova's EU aspirations. A potential election violation has been reported.
The Kremlin on Monday criticized Moldova for limiting voting locations for its citizens residing in Russia during a vital parliamentary election. The Kremlin claimed that only two polling stations were made available, hindering participation of Moldova's Russian-based demographic.
The parliamentary election saw Moldova's pro-European Union government achieve a significant win against its Russian-aligned opposition. This victory represents a step towards EU integration, distancing Moldova from Russia's influence.
Kremlin spokesperson Dmitry Peskov highlighted issues faced by Moldovans in Russia, many of whom align with pro-Russian parties at home. He emphasized the need for Moldovans to address perceived electoral violations, recognizing discrepancies in voting stations compared to other European nations.
