Left Menu

Siddaramaiah Stands Firm on Completing CM Term Amidst Leadership Buzz

Karnataka Chief Minister Siddaramaiah announced his intent to complete his full five-year term, despite calls from some Congress leaders for Deputy CM D K Shivakumar to take over. Siddaramaiah emphasized he will honor the party high command's decisions and hopes to perform Pushparchana next Dasara in Mysuru.

Devdiscourse News Desk | Bengaluru | Updated: 01-10-2025 18:22 IST | Created: 01-10-2025 18:22 IST
Siddaramaiah Stands Firm on Completing CM Term Amidst Leadership Buzz
Siddaramaiah
  • Country:
  • India

Karnataka's political scene saw a stir as Chief Minister Siddaramaiah reaffirmed his commitment to serving his complete five-year term. Despite some Congress leaders advocating for Deputy Chief Minister D K Shivakumar to step into the top role, Siddaramaiah remains resolute.

Addressing reporters, the CM expressed his ambitions to perform the traditional Pushparchana ceremony in Mysuru during the next Dasara festival. This ritual marks a chief ministerial tradition amidst the royal celebrations of Dasara in the city.

Siddaramaiah also highlighted his deference to the party's high command, asserting that any directives from them must be adhered to, underscoring both his loyalty and steadfastness in governance.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
High-Profile Criminal Transfer Draws Attention in Uttar Pradesh

High-Profile Criminal Transfer Draws Attention in Uttar Pradesh

 India
2
Controversy Erupts Over RSS Education in Delhi Schools

Controversy Erupts Over RSS Education in Delhi Schools

 India
3
Devastation in Cebu: A Nation in Shock after Historic Earthquake

Devastation in Cebu: A Nation in Shock after Historic Earthquake

 Global
4
Karnataka's CM Siddaramaiah Defies Leadership Speculations

Karnataka's CM Siddaramaiah Defies Leadership Speculations

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

AI integration proves crucial for digital supply chain transformation

Fintech alleviates financing barriers and spurs innovation for green development

Explainable AI bridges accuracy and accountability in combating deepfakes

WHO develops facility-based monitoring system to tackle rising burden of NCDs

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025