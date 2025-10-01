Siddaramaiah Stands Firm on Completing CM Term Amidst Leadership Buzz
Karnataka Chief Minister Siddaramaiah announced his intent to complete his full five-year term, despite calls from some Congress leaders for Deputy CM D K Shivakumar to take over. Siddaramaiah emphasized he will honor the party high command's decisions and hopes to perform Pushparchana next Dasara in Mysuru.
Karnataka's political scene saw a stir as Chief Minister Siddaramaiah reaffirmed his commitment to serving his complete five-year term. Despite some Congress leaders advocating for Deputy Chief Minister D K Shivakumar to step into the top role, Siddaramaiah remains resolute.
Addressing reporters, the CM expressed his ambitions to perform the traditional Pushparchana ceremony in Mysuru during the next Dasara festival. This ritual marks a chief ministerial tradition amidst the royal celebrations of Dasara in the city.
Siddaramaiah also highlighted his deference to the party's high command, asserting that any directives from them must be adhered to, underscoring both his loyalty and steadfastness in governance.
