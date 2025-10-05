Left Menu

Tensions Escalate: Pakistan's Stern Warning to India

Defence Minister Khawaja Asif cautions India against future military conflicts, vowing a strong response. Asif's remarks respond to Indian officials' warnings. He criticized India's attempt to restore credibility after a significant setback in recent clashes. Asif's comments emphasized determination against perceived provocations.

Devdiscourse News Desk | Islamabad | Updated: 05-10-2025 17:08 IST | Created: 05-10-2025 17:08 IST
Tensions Escalate: Pakistan's Stern Warning to India
Defence Minister Khawaja Asif
  • Country:
  • Pakistan

Defence Minister Khawaja Asif issued a stern warning to India, cautioning against future military confrontations with Pakistan. Asif assured a robust counteraction should any hostilities arise.

The warning follows remarks by India's Defence Minister Rajnath Singh and Army Chief Gen Upendra Dwivedi, who cautioned Pakistan against any provocative actions.

Asif sharply criticized recent statements by Indian leaders, describing them as failed efforts to reclaim credibility after suffering a significant setback in May's military skirmishes.

(With inputs from agencies.)

