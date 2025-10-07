Left Menu

China's Premier Visit Strengthens Ties with North Korea Amid Power Shift

China's Premier Li Qiang will visit North Korea to mark the 80th anniversary of its ruling party. This is the highest-level Chinese visit since 2019. The visit underscores China and North Korea's strategic relationship, despite North Korea's recent diplomatic overtures to Russia.

Devdiscourse News Desk | Beijing | Updated: 07-10-2025 21:36 IST | Created: 07-10-2025 21:36 IST
China's Premier Visit Strengthens Ties with North Korea Amid Power Shift
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • China

China's Premier Li Qiang is set to embark on a significant diplomatic mission, visiting North Korea later this week. This marks the highest-level engagement by a Chinese leader with North Korea since President Xi Jinping's 2019 visit. The announcement was made by the Chinese Foreign Ministry, highlighting Li's role as a key diplomatic figure in the Chinese government.

The visit aims to commemorate the 80th anniversary of North Korea's ruling Workers' Party. It emphasizes China's longstanding alliance with North Korea, despite the latter's recent efforts to strengthen ties with Russia amid global geopolitical tensions. North Korean leader Kim Jong Un has sought to diversify alliances by dispatching troops to Russia.

This diplomatic occasion will see various international counterparts converging in North Korea, including Russia's Dmitri Medvedev, Vietnam's To Lam, and Laos's president Thongloun Sisoulith. High-level interactions have surged in recent years, signifying a renewed focus on inter-regional alliances in East Asia.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Luxury Vehicle Smuggling Bust: Kerala Celebrities Under Scrutiny

Luxury Vehicle Smuggling Bust: Kerala Celebrities Under Scrutiny

 India
2
Saluting the Guardians of Indian Skies: Air Force Day Celebration

Saluting the Guardians of Indian Skies: Air Force Day Celebration

 India
3
Capitol Standoff: Government Shutdown and the Healthcare Clash

Capitol Standoff: Government Shutdown and the Healthcare Clash

 United States
4
The Conservative Comeback: Embracing Trump's Playbook

The Conservative Comeback: Embracing Trump's Playbook

 United Kingdom

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Exploitation of posthumous digital data looms without global regulation

Technology alone fails to drive AI uptake in farming without inclusive policies

IoT devices remain prime cyber targets in smart cities; PUFs and blockchain solutions may help

AI agents could transform blockchain decision-making and strengthen decentralized trust

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025