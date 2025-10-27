Left Menu

Trump's TikTok Deal and Tense Trade Talk

President Donald Trump announced potential final approval of a TikTok deal with provisional consent from China's President Xi. In a separate issue, Trump criticized Canada's trade practices during his Asia tour, indicating strained relations with Canadian leadership, without plans to meet their Prime Minister.

President Donald Trump indicated that he might finalize a deal regarding TikTok, having secured a 'provisional approval' from China's President Xi Jinping. The two are set to meet in South Korea as part of Trump's Asia tour, where his interactions could influence future economic relations.

Onboard Air Force One, Trump lashed out at Canada, alleging unfair trade practices and signaling a breakdown in cordial relations. He noted a reluctance to meet the Canadian Prime Minister, highlighting continuing tensions between the two countries.

As Trump makes his way from Malaysia to Japan, these developments underscore a delicate balance of economic negotiations and international diplomacy shaping his tour.

(With inputs from agencies.)

