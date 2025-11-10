Left Menu

BJP's Sanjay Jaiswal Targets Tejashwi Yadav Over Reservation Policies

BJP MP Sanjay Jaiswal criticizes RJD leader Tejashwi Yadav, alleging he opposes reservation for backward classes. Jaiswal states such reservations only came after Nitish Kumar's administration. Controversy over Bihar's reservation policies continues as the state faces critical assembly elections amid legal challenges, with results upcoming in November.

Devdiscourse News Desk | Updated: 10-11-2025 13:25 IST | Created: 10-11-2025 13:25 IST
BJP MP Sanjay Jaiswal (Photo/ANI). Image Credit: ANI
In a pointed critique, Bharatiya Janata Party MP Sanjay Jaiswal has accused Rashtriya Janata Dal's Tejashwi Yadav of opposing reservation policies for backward classes, labeling him as 'anti-reservation' and 'anti-backward classes'.

Referring to past grievances, Jaiswal highlighted that under the Lalu Prasad Yadav government, crucial communities, including Scheduled Castes and Tribes, did not receive reservations in the Panchayati Raj system. Reservations were implemented during the tenure of Nitish Kumar, he argued, questioning Tejashwi's stance on constitutional provisions for these classes.

This accusation gains attention amidst Tejashwi Yadav's claims against Prime Minister Narendra Modi and ongoing debates about Bihar's reservation cap, struck down by the High Court, as the state braces for decisive assembly elections in November.

(With inputs from agencies.)

