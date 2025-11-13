Left Menu

Stubborn Standoff: Russia and Ukraine's Unyielding Negotiation Stalemate

The Kremlin has stated Ukraine must negotiate with Russia eventually, claiming Kyiv’s negotiating stance weakens daily. Russia accuses Ukraine of dodging peace talks, while Ukraine finds Russian terms unacceptable. Kremlin's spokesperson maintains Russia is open to diplomacy but will continue military action if necessary for security.

Devdiscourse News Desk | Moscow | Updated: 13-11-2025 15:48 IST | Created: 13-11-2025 15:48 IST
  • Country:
  • Russia

The Kremlin has declared that Ukraine will inevitably have to engage in discussions with Russia. According to a statement on Thursday, Russia asserts that each passing day diminishes Kyiv's negotiating leverage.

Meanwhile, Moscow accuses Ukraine of evading peace talks, while Kyiv denounces Russia's conditions, deeming them tantamount to a forced surrender.

Kremlin Press Secretary Dmitry Peskov communicated Moscow's openness to political dialogue but affirmed that Russia would continue its military operations to safeguard national security and future interests.

(With inputs from agencies.)

