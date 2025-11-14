Ukraine Strikes Back: 'Long Neptune' Cruise Missile Offensive
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy announced the successful use of 'Long Neptune' cruise missiles targeting sites in Russia. This operation is described as a justified response to ongoing aggression. The precision and impact of Ukrainian missiles have seen notable improvements, delivering significant outcomes regularly.
- Country:
- Ukraine
In a bold tactical move, Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy confirmed that Ukrainian forces launched 'Long Neptune' cruise missiles at Russian targets overnight. The strike represents a significant enhancement in military capability.
Zelenskiy characterized this military action as an 'entirely just response' to Russia's continued hostile activities, showcasing a robust stance against aggression. The operation underscores Ukraine's strategic capacity in an ongoing conflict.
Highlighting continuous advancements, Zelenskiy mentioned that Ukrainian missiles are achieving more precise and impactful results with increasing regularity, effectively sharpening their military prowess month by month.
ALSO READ
Major Disruption: Ukrainian Drone Attack Shuts Down Key Russian Oil Port
Finnish President Condemns Russian Strikes on Ukraine: Calls for Global Action
Russian Forces Seize Strategic Eastern Settlements
Devastating Dawn: Russia's Largest Missile Assault on Kyiv
Zelenskyy Condemns Russian Assault, Urges Global Support