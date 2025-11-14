Left Menu

Ukraine Strikes Back: 'Long Neptune' Cruise Missile Offensive

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy announced the successful use of 'Long Neptune' cruise missiles targeting sites in Russia. This operation is described as a justified response to ongoing aggression. The precision and impact of Ukrainian missiles have seen notable improvements, delivering significant outcomes regularly.

  • Country:
  • Ukraine

In a bold tactical move, Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy confirmed that Ukrainian forces launched 'Long Neptune' cruise missiles at Russian targets overnight. The strike represents a significant enhancement in military capability.

Zelenskiy characterized this military action as an 'entirely just response' to Russia's continued hostile activities, showcasing a robust stance against aggression. The operation underscores Ukraine's strategic capacity in an ongoing conflict.

Highlighting continuous advancements, Zelenskiy mentioned that Ukrainian missiles are achieving more precise and impactful results with increasing regularity, effectively sharpening their military prowess month by month.

