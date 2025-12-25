North Korea's Nuclear Submarine: A New Era in Maritime Power?
North Korea has shown progress in constructing a nuclear-powered submarine, as revealed in state media photos. Kim Jong Un criticized South Korea's similar efforts as threatening. The vessel's completion could signal a shift in the region's military dynamics, intensifying North Korean navy modernization efforts.
North Korea has made notable advances in constructing a nuclear-powered submarine, with recent state media photos showing a largely finished hull. This development comes as Kim Jong Un criticized South Korea's nuclear technology pursuits, led by support from former US President Donald Trump.
The submarine, described by North Korean media as a significant leap in modernizing its navy, is labelled as a 'strategic guided missile submarine' or a 'strategic nuclear attack submarine.' Kim's criticism of South Korea underscores the North's commitment to enhancing its nuclear deterrent.
Experts suggest the near-complete hull indicates significant internal progress, possibly allowing for sea testing in months. With strained resources, North Korea's alignment with Russia might have provided technical aid, intensifying regional tensions as it enhances its military capabilities.