Kosovo Heads to Polls Amid Political Deadlock and Financial Stakes
Kosovo held elections as Prime Minister Albin Kurti's party sought a majority to resolve a political stalemate impacting funding. The vote follows a previous election failure, with Kurti's party aiming to ratify crucial EU and World Bank loans. Opposition criticizes Kurti's policies, focusing on living standards improvement.
On Sunday, Kosovo conducted elections with Prime Minister Albin Kurti's nationalist party seeking a parliamentary majority. The country aims to overcome a year-long political stalemate that has impeded significant international funding.
This election, the second this year, follows the February attempt where Kurti's Vetevendosje party failed to secure a majority. President Vjosa Osmani dissolved parliament in November, prompting a call for early polls.
Failure to establish a government could prolong the crisis. Lawmakers need to elect a new president in April and approve 1 billion euros in loans. Voter turnout is crucial for legitimacy, Kurti emphasized after casting his vote. Without any published polls, the outcome remains unpredictable.
(With inputs from agencies.)
- READ MORE ON:
- Kosovo
- election
- political deadlock
- Albin Kurti
- parliament
- loans
- EU
- World Bank
- opposition
- Serbia
ALSO READ
Lavrov's Stern Warning: Russia's Response to Aggression and Peace Challenges in Europe
CAR's Election Contest: Security Trades and Political Maneuvering
Vijay Bids Cinematic Adieu at Grand 'Jana Nayagan' Event in Malaysia
Lavrov's Warning: European Troops in Ukraine as Legitimate Targets
Fatal Domestic Feud: Alcohol-Fueled Tragedy Strikes Kanpur