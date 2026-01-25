Stalin Slams Modi's 'Empty Promises' During Tamil Nadu Visit
Tamil Nadu Chief Minister M K Stalin criticizes Prime Minister Narendra Modi for not addressing state-specific issues during his recent visit. Stalin accuses Modi of making empty promises and alleges central government bias against Tamil Nadu. He highlights issues like education funding and language imposition.
During his recent visit to Tamil Nadu, Prime Minister Narendra Modi faced criticism from Tamil Nadu Chief Minister M K Stalin for not responding to state-specific concerns, including unaddressed queries regarding Tamil Nadu's education funding. Stalin spoke at a public meeting marking Language Martyrs Day, remembering the anti-Hindi agitations of the 1960s.
Stalin targeted Modi's speech at a rally in Mathuranthakam on January 23, accusing him of making 'empty promises' customary during election campaigns. He expressed the state's frustration over unanswered questions and accused Modi of ignoring pressing issues like Tamil Nadu's allocation of education funds.
The DMK leader pointed to the BJP's alliance with AIADMK, criticizing electoral strategies and raising concerns over Hindi imposition and drug trafficking. He contended that real developmental issues and cultural preservation are at stake in upcoming elections, framing them as part of a broader struggle against perceived cultural invasions.
