Stalin Slams Modi's 'Empty Promises' During Tamil Nadu Visit

Devdiscourse News Desk | Kancheepuram | Updated: 25-01-2026 21:28 IST | Created: 25-01-2026 21:28 IST
During his recent visit to Tamil Nadu, Prime Minister Narendra Modi faced criticism from Tamil Nadu Chief Minister M K Stalin for not responding to state-specific concerns, including unaddressed queries regarding Tamil Nadu's education funding. Stalin spoke at a public meeting marking Language Martyrs Day, remembering the anti-Hindi agitations of the 1960s.

Stalin targeted Modi's speech at a rally in Mathuranthakam on January 23, accusing him of making 'empty promises' customary during election campaigns. He expressed the state's frustration over unanswered questions and accused Modi of ignoring pressing issues like Tamil Nadu's allocation of education funds.

The DMK leader pointed to the BJP's alliance with AIADMK, criticizing electoral strategies and raising concerns over Hindi imposition and drug trafficking. He contended that real developmental issues and cultural preservation are at stake in upcoming elections, framing them as part of a broader struggle against perceived cultural invasions.

